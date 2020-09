Slovenský futbal ide na dno

Kvalita slovenského futbalu má či už na reprezentačnej úrovni , ako aj na ligovej úrovni dlhodobo klesá. Naša ligová súťaž je plná treťotriednych zahraničných hráčov . vyvrcholením boli posledné vystúpenia reprezentácie.

Časy, keď slovensky futbal dosahoval pod vedením slovenských trénerov Weissa a Kozáka st. sú nenávratne preč. Na trénerskú stoličku sme v októbri 2018 posadili p. Hapala z ČR s nádejou, že dobré výkony , ktoré v rokoch 2015 – 18 dosahoval s reprezentáciou do 21 rokov sa dostanú aj do seniorskej reprezentácie. Slovenských trénerov ako Ševelu či Guľu slovenský zväz nechcel. A tak odišli do zahraničia. Kvalifikáciu na ME s Hapalom , sme však nezvládli. Očakávaná generačná výmena hráčov veľmi neprišla. Škrteľ a Ďurica odišli sami, ale stará garda Kucka, Pekarík, Mak, Hlubočan, Nemec, Štoch, Weiss, Duda, Gyomber .... ostali.

Ligu B v Lige národov v r. 2018 už Hapal nezachránil. Čakal nás zostup do Ligy C. Nevydarila sa ani kvalifikácia na ME . Zaostali sme za Chorvátskom a Walesom. Ostala nám aj nádej v podobe baráže. No a úvod v novom ročníku Ligy národov, kde sme vďaka reorganizácii ostali v lige B je ako hnilá čerešnička na zle upečenej torte.

To čo previedla slovenská reprezentácia je obrovské sklamanie. Výkon proti ČR s našimi legionármi bol blamáž. Česi si nami robili čo chceli . Pressing na našej polovici nám robil také problémy, že sme nevedeli prejsť ani cez polovicu ihriska. Stredoví hráči ( Kucka, Lobotka, Duda, Hrošovský ) neboli schopní udržať loptu a už vôbec nie prihrať útočníkom dopredu a k tomu veľmi zlý výkon Gyombéra. Hapal povedal , že hráči neprišli pripravení. No dobre vedel, že nominoval hráčov, ktorí od začiatku augusta skoro vôbec nehrali a niektorí ešte neodohrali ani jeden súťažný zápas.

Ako vyzerala zápasová prax našich hráčov od začiatku augusta ?

Hrošovský ani jeden zápas bol 6x mimo zostavy a 2x presedel na lavičke,

Lobotka hral 2 zápasy , odohral 120 min.

Kucka ani jeden zápas

Duda 2 zápasy spolu 90 min (45 min na zápas)

Boženík 6 zápasov 150 min ( 25 min na zápas )

Haraslín 1 zápas 34 min Gyombér 2 cele zápasy

Pekarík 3 zápasy 71 min ( 24 min na zápas ) Greif 1 zápas 90 min

TAK , KDE SA MALI HRÁČI PRIPRAVIŤ ?

To je výsledok pôsobenia v zahraničných ligách. Českí hráči mali za sebou 5 – 6 zápasov, z toho dva ligové v domácej českej lige. No a Hapal ešte prišiel s novinkou, tromi obrancami, čo sme nikdy nehrali. Akoby to bol len prípravný zápas , kde sa ide skúšať systém, o nič nejde. Greif dlho nehral, nedotiahol na loptu a obranca Gyombér neustrážil českého obrancu. Následne Gyombér fauloval a bol pokutový kop. ( Takto môžu faulovať v našej lige len hráči Slovana. ) Napriek tomu hral v Izraeli v základnej zostave a znova veľmi zle.

V českej lige hrávajú v mužstvách českí futbalisti a potom má reprezentácia na čom stavať. Legionárov ja veľmi málo. U nás máme mužstvá ako Slovan, Dunajská Streda, Trenčín, kde slovenského hráča v zostave hľadáte len veľmi ťažko. V týchto mužstvách hráči pre reprezentáciu nevyrastú. Dotácie slovenského zväzu však idú aj týmto mužstvám, teda na platy zahraničných hráčov.

No a v Izraeli, ďalšia bieda . V zostave Bero, Szabo, Mihálik, Valjent , ani jeden neodohral v auguste čo len 1 celý zápas ! V Izraeli nás nikto netlačil na našu polovicu. Sami sme z nej nechceli odísť. Obrana ( hlavne Škriniar ) síce pozorne odvracala lopty, ale Kucka, Lobotka či Szabo poslušne odovzdali loptu súperovi ešte na našej polovici. Až sme sa dočkali po Kuckovej chybe vyrovnania.

Bilancia Hapala je 14 zápasov 6 výhier, 3 remízy a 5 prehier. Žiadny postup, generačná výmena sa neuskutočnila. Dúfam , že po 15- stom zápase ( či možno 16 ), nech skončia akokoľvek nastane na poste trénera zmena. Fanúšik slovenského futbalu si zaslúži od reprezentácie podstatne lepšie výkony a výsledky. A slovenských hráčov na súpiskách mužstiev Fortuna ligy, tak ako je to v Žilline, Ružomberku, či v Nitre.

Kedy zazvoní budíček na Slovenskom futbalovom zväze ? A zobudí sa ?

Milan Môcik

Napísané 8.9.2020 o 0.35 po zápase !!