Nič nové v slovenskom futbale!

Smerovanie slovenského futbalu až na dno včera opäť pokračovalo. Výkon so Škótskom bola ďalšia katastrofa.

Bol to len taký málo dôležitý futbalový zápas. No čo, je to len Liga národov. A len v Škótsku.

S odretými ušami a so šťastím sme postúpili cez Írsko do finále baráže. Hráči hrali 120 minút, káder je široký a treba dať šancu aj ostatným. A tak vymeníme 9 hráčov v základnej zostave.

Ideme na britské ostrovy, proti ostrovnému súperovi. A tak reprezentačného brankára, čo má s anglickou ligou najväčšie skúsenosti a bol aj našim najlepším hráčom v zápase s Írmi vymeníme ! V zdecimovanej obrane ( bez Škriniara, Hancka či Štetinu ) , treba tiež urobiť tri zmeny, veď na zraze máme veľa hráčov. V strede zostane aspoň Hamšík ( on a Valjent môžu hrať 2 zápasy za sebou ), Kucku , Dudu a Hrošovského šetríme, ktovie prečo? V kluboch určite aj ostatní zvládnu dva zápasy za 4 dni ! Veď stále sme mali šancu vyhrať skupinu a postúpiť. Alebo sme to nechceli , keď sme poslali náhradníkov ?

Päťčlenná záloha odolala Írom, treba skúsiť niečo nové, štvorčlennú, či vlatne troj. ( 4 - 3 - 3 ). A v útoku ? Prekvapenie. Hráme vonku s dvomi klasickými útočníkmi ( doma ani s jedným ). Škoda len , že novo zložená záloha im žiadnu poriadnu prihrávku nedala a tak sa k lopte, či nedajbože do šance celý zápas ani len nedostali. Boli tam úplne zbytočný. Ešte tam pošleme aj Maka, nech si zahrá. Je v zahraničí a v klube veľmi nenastupuje tak mu dajme šancu.

60 minút hráme bago v strede ihriska, na útok ani nepomyslíme. Potom Holúbek nechá voľného hráča pri čiare, Niňaj pokrýva Valjentovho hráča a Koscelník sa len díva na voľného hráča čo tam ostal sám a s kľudom dáva gól. Ten len ukazuje, môj hráč je inde. No čo už chlapci hrali spolu prvý raz a ďalšie šance už Škóti našťastie nevyužili. Len s veľkým prehľadom udržali víťazstvo.

A tak sme vlastne tak, kde sme boli po skazenom dvojzápase ( ČR, Izrael ). Vlastne nie je to v skupine Ligy národov ešte horšie.

Len pán Hapal je tak kde bol. Na trénerskej lavičke Slovenska.